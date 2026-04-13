Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

1 dari 5 Mobil China yang Dikirim ke Pasar Global adalah Milik Chery Group

Senin, 13 April 2026 – 13:14 WIB
1 dari 5 Mobil China yang Dikirim ke Pasar Global adalah Milik Chery Group - JPNN.COM
Penjualan mobil Chery Group. Ilustrasi Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja global Chery Group kembali menanjak. Sepanjang Maret 2026, pabrikan membukukan penjualan bulanan 240.678 unit, naik 12,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Capaian tersebut mempertegas posisi Chery sebagai salah satu motor utama ekspor kendaraan dari Negeri Tirai Bambu.

Secara kumulatif, basis pengguna Chery di seluruh dunia kini telah menembus 19,12 juta, dengan lebih dari 6,23 juta di antaranya berasal dari pasar internasional.

Angka tersebut mencerminkan ekspansi yang tidak hanya agresif, tetapi juga mulai memasuki fase yang lebih matang.

Dorongan penjualan global Chery datang dari kombinasi strategi yang terintegrasi, mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, hingga penguatan merek dan ekosistem mobilitas berkelanjutan.

Pada Maret saja, penjualan kendaraan mencapai 228.451 unit, tumbuh 15 persen secara tahunan.

Momentum itu turut diperkuat oleh penetrasi ke pasar dengan regulasi ketat, termasuk ekspansi ke 18 negara di Eropa.

Dalam keterangan resminya, disebutkan kontribusi Chery terhadap ekspor otomotif Tiongkok pun kian signifikan.

Penjualan mobil Chery Group sepada Maret 2026 membukukan capaian positif. Satu dari lima mobil asal China yang dikirim ke pasar global berasal dari Chery Group

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mobil China  Chery Group  mobil chery  penjualan mobil chery 
BERITA MOBIL CHINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp