Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

1 Mahasiswa KKN UIN Walisongo Belum Ditemukan Bernama Nabila

Rabu, 05 November 2025 – 13:19 WIB
1 Mahasiswa KKN UIN Walisongo Belum Ditemukan Bernama Nabila - JPNN.COM
Proses evakuasi korban tenggelam di Sungai Jolingggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. FOTO: Humas Basarnas Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Pencarian terhadap mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Walisongo Semarang yang terseret arus Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, terus dilakukan.

Hingga Rabu (5/11), total sudah lima korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dalam pencarian.

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Semarang Mulwahyono mengatakan dua jasad terbaru ditemukan pada Rabu pagi.

Baca Juga:

Mereka adalah Bima Pranawira (21), warga Gresik, dan Muhammad Jibril Asyarofi (21), warga Jepara.

“Korban atas nama Bima ditemukan pukul 08.12 WIB, sedangkan Jibril ditemukan pukul 09.20 WIB,” ujar Mulwahyono.

Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Kendal untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dengan temuan ini, total korban tewas menjadi lima orang.

Baca Juga:

Sementara satu mahasiswa bernama Nabila Yulian Dessi Pramesti (21), warga Bojonegoro, masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Kronologi Kejadian 

Total saat ini ada lima mahasiswa KKN UIN Walisongo ditemukan tewas hanyut di Sungai Jolinggo Kendal, satu masih dalam pencarian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   uin walisongo  UIN Walisongo Semarang  mahasiswa KKN UIN Walisongo  Mahasiswa UIN Walisongo hanyut 
BERITA UIN WALISONGO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp