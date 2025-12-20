Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

1 Orang Tewas dalam Kebakaran di Hotel New Hollywood Pekanbaru

Sabtu, 20 Desember 2025 – 12:42 WIB
1 Orang Tewas dalam Kebakaran di Hotel New Hollywood Pekanbaru - JPNN.COM
Petugas damkar berusaha mengevakuasi para tamu yang masih berada di dalam Hotel New Hollywood, Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Kebakaran hebat melanda Hotel New Hollywood yang berlokasi di Jalan Kuantan Raya, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Insiden mencekam tersebut menewaskan satu orang dan menyebabkan 12 korban lainnya harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit akibat sesak napas dan luka-luka.

Peristiwa kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 04.45 WIB.

Baca Juga:

Api pertama kali terdeteksi berasal dari lantai tiga hotel, tepatnya di kamar 312.

“Saat kejadian sebagian besar tamu masih berada di dalam kamar dan terjebak asap tebal yang dengan cepat menyelimuti koridor hotel,” kata Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah saat dikonfirmasi JPNN.com.

Salah seorang saksi, Rian (24) yang bertugas sebagai petugas keamanan hotel, mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan dari pengunjung terkait kepulan asap dari lantai tiga.

Baca Juga:

Saat dicek, kondisi lantai tersebut sudah dipenuhi asap pekat.

Upaya pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) tidak membuahkan hasil karena jarak pandang sangat terbatas.

Kebakaran hebat melanda Hotel New Hollywood di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru. Satu orang tewas dan belasan korban dilarikan ke rumah sakit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pekanbaru  kebakaran  Hotel New Hollywood Pekanbaru  hotel terbakar 
BERITA PEKANBARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp