Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

1 Pelaku PETI Ditangkap Polres Kuansing, 3 Masih Diburu

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:15 WIB
1 Pelaku PETI Ditangkap Polres Kuansing, 3 Masih Diburu - JPNN.COM
Lokasi penangkapan pelaku PETI di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Jumat (15/8) dini hari. Tim Satreskrim Polres Kuansing menangkap seorang pelaku PETI, dan memburu tiga orang lain yang kabur. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Tim Operasi Penambangan Emas Tanpa Izin Polres Kuantan Singingi, Polda Riau, menangkap seorang pelaku PETI berinisial AP (37) di wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang pada Jumat (15/8) dini hari.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penangkapan ini dilakukan setelah tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kuansing AKP Shilton menerima informasi adanya aktivitas PETI di kawasan tersebut.

“Dalam operasi itu tim mengamankan seorang pelaku berinisial AP (37) yang sedang melakukan aktivitas PETI,” kata Irjen Herry, Jumat (15/8).

Baca Juga:

Sebelum penangkapan, tim telah bergerak melakukan penyelidikan menuju lokasi pertama pada Kamis (14/8) malam. Namun, para pelaku kabur setelah mengetahui kedatangan petugas.

Tim kemudian berjalan kaki sekitar 6 kilometer menyusuri rawa untuk menghindari kecurigaan, hingga akhirnya menemukan pelaku AP di titik lokasi kedua.

Namun, tiga rekan pelaku berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran.

Baca Juga:

Dari tangan pelaku AP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu batang paralon, satu paralon, empat lembar karpet, satu spiral, dan satu dulang.

Saat ini, pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk proses hukum lebih lanjut.

Seorang pelaku PETI di Kuansing ditangkap Polres Kuansing pada Jumat dini hari. Tiga rekan pelaku kabur, dan kini dalam pengejaran polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Irjen Herry Heryawan  Polisi  PETI  polres kuansing  Polda Riau 
BERITA IRJEN HERRY HERYAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp