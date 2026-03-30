JPNN.com - Nasional - Humaniora

1 Prajurit TNI Anggota UNIFIL Gugur Akibat Serangan Israel, 3 Terluka

Senin, 30 Maret 2026 – 11:11 WIB
Ilustrasi TNI. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pertahanan tak membantah bahwa satu personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau Pasukan Sementara PBB di Lebanon, gugur akibat serangan artileri dari Israel, Minggu (29/3).

"Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu satu orang meninggal dunia, satu dalam kondisi luka berat, dan dua luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, Senin (30/3).

Rico menjelaskan peristiwa itu terjadi lantaran adanya eskalasi konflik yang meningkat di wilayah Lebanon.

Eskalasi konflik itu makin meningkat hingga akhirnya serangan artileri menyasar ke lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan.

"Perlu disampaikan bahwa insiden terjadi di tengah saling serang artileri, dan proses klarifikasi masih dilakukan oleh UNIFIL," tutur Rico.

Dia memastikan pihak Mabes TNI akan menyampaikan informasi lebih lengkap dan terbaru terkait insiden tersebut.

"Untuk perkembangan operasional lebih lanjut akan disampaikan oleh TNI," ujarnya.

Sementara itu, pihak UNIFIL pun telah mengeluarkan pernyataan seputar proyektil yang meledak di dekat Adchit Al Qusayr itu.

Satu prajurit TNI anggota UNIFIL gugur, satu luka berat, dua luka ringan. Konon gara-gara serangan Israel.

Prajurit TNI gugur  UNIFIL  Lebanon  TNI 
