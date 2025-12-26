Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

1 SSK Personel Brimob Polda NTB Dikirim ke Aceh Tamiang

Jumat, 26 Desember 2025 – 21:10 WIB
1 SSK Personel Brimob Polda NTB Dikirim ke Aceh Tamiang - JPNN.COM
Personel Satbrimob Polda Nusa Tenggara Barat menggendong buah hatinya menjelang pemberangkatan ke Aceh Tamiang di Markas Komando Satbrimob Polda NTB, Mataram, NTB, Jumat (26/12/2025). ANTARA FOTO/Dhimas Budi Pratama/rwa

jpnn.com - Satu satuan setingkat kompi (SSK) personel Brimob Polda NTB yang berjumlah 100 orang dikirim ke Aceh Tamiang, Aceh guna membantu pemulihan dampak bencana banjir bandang.

Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan melepas tugas satu SSK personel Brimob tersebut dalam upacara pemberangkatan di Mako Satbrimobda NTB, Mataram, Jumat sore (26/12/2025).

Irjen Hadi mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melaksanakan kegiatan Operasi Aman Nusa Bencana Alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatra Utara.

"Tujuan 100 orang ini di Aceh Tamiang," kata jenderal polisi berbintang dua itu.

Dia menyebut Kapolri mengeluarkan perintah tugas kemanusiaan ini kepada Polda NTB karena melihat pengalaman personel Satbrimobda NTB.

"Jadi, mereka diperintahkan karena Kapolri sudah mengetahui kegiatan Satbrimobda NTB untuk membantu masyarakat, baik dalam bencana maupun tidak," ucapnya.

Kapolda berharap kepercayaan yang telah diberikan kepada Polda NTB dalam mengerahkan personel Brimob ini dapat mempercepat proses pemulihan di Aceh Tamiang yang menjadi salah satu wilayah terparah terdampak banjir bandang.

"Mudahan-mudahan ini berjalan dengan baik sehingga mereka (personel Brimob) dapat menyatu dengan masyarakat di sana," ujarnya.

Polda NTB atas perintah Kapolri mengirimkan 1 SSK atau setara 100 personel Brimob ke Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan dampak bencana.

