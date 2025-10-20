Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina Melayani Energi hingga Pelosok Negeri

Senin, 20 Oktober 2025 – 10:40 WIB
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina Melayani Energi hingga Pelosok Negeri - JPNN.COM
Pertamina turut berkontribusi dalam menyukseskan misi asta Cita dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan terus bergerak mengemban amanah dalam melayani energi negeri dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus bergerak mengemban amanah dalam melayani energi negeri dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

Peran ini telah berkontribusi dalam menyukseskan misi Asta Cita, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebagai BUMN Energi, Pertamina menjalankan penugasan pemerintah menyediakan energi secara adil dan merata, dari kota hingga desa, dari ibukota hingga pelosok nusantara.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan tekad Pertamina melayani energi negeri tidak pernah surut sekalipun harus menghadapi tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan 83 ribu lebih desa dan kelurahan.

"Distribusi energi di Indonesia dikenal sebagai yang terumit di dunia, namun Pertamina selalu setia menyalurkan energi kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada," ujar Simon dalam keterangannya, Senin (20/10).

Simon mengatakan Pertamina terus memperkuat perannya sebagai tulang punggung penyediaan infrastruktur energi nasional, agar penyediaan dan distribusi energi lebih mudah diakses dengan harga yang terjangkau.

Tekad ini tercermin pada komitmen Pertamina menyediakan energi hingga wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui Program BBM Satu Harga.

Dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina telah membangun dan mengoperasikan 40 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga.

Ini yang dilakukan Pertamina sebagai BUMN energi dalam melayani energi hingga pelosok negeri dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

