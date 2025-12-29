Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - NTT

1 WN Spanyol Korban Kecelakaan Kapal di Labuan Bajo Ditemukan Meninggal Dunia

Senin, 29 Desember 2025 – 11:27 WIB
1 WN Spanyol Korban Kecelakaan Kapal di Labuan Bajo Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Tim SAR gabungan saat mengevakuasi jenazah korban kecelakaan kapal di perairan Pulau Padar Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA/HO-Kantor Basarnas Maumere

jpnn.com - LABUAN BAJO - Seorang warga negara Spanyol yang dilaporkan hilang akibat kecelakaan kapal di perairan Pulau Padar Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/12) lalu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Kepala Sub Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan B Maumere Asfan Dulhasan mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin (29/12) pagi.

"Pada hari keempat pencarian di pukul 06.05 WITA, kami dapat informasi dari masyarakat penemuan korban di daerah Pulau Serai yang masih masuk kawasan Taman Nasional Komodo (TNK)," katanya di Labuan Bajo, Senin (29/12).

Baca Juga:

Jenazah korban ditemukan oleh warga sekitar dan melaporkan penemuan jenazah itu kepada Tim SAR gabungan. Dia menambahkan bahwa jenazah korban itu berjenis perempuan berumur 12 tahun. "Identitas korban untuk sementara diduga perempuan anak kecil kurang lebih sekitar usia 12 tahun," ujarnya.

Seusai dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah korban selanjutnya dibawa ke Labuan Bajo.

"Saat ini jenazah di RSUD Komodo dan sampai pencarian masih akan terus di lalukan hingga tujuh hari ke depan," ungkapnya.

Baca Juga:

Terpisah, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan B Maumere Fathur Rahman menyatakan Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban kapal tenggelam.

“Hari ini operasi SAR telah diperkuat dengan kedatangan kapal KN SAR Puntadewa 250 pada Minggu (28/12) pukul 20.30 WITA,” katanya. (antara/jpnn)

Seorang warga negara Spanyol yang dilaporkan hilang akibat kecelakaan kapal di perairan Pulau Padar Labuan Bajo ditemukan meninggal dunia.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Kapal  WN Spanyol  Kapal Tenggelam  meninggal dunia  Labuan Bajo 
BERITA KECELAKAAN KAPAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp