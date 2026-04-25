10 Besar Practice MotoGP Spanyol: Jorge Martin Kena Penalti
jpnn.com - JEREZ - Alex Marquez menjadi pembalap paling kencang pada Practice MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Jumat (24/4) malam.
Alex memimpin daftar 10 Besar, yang mengantongi tiket atau akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).
Para pembalap yang berada di Top 10 practice berhak langsung ke Q2, sisanya harus melakoni kualifikasi 1 (Q1). Dua terbaik di Q1 lalu berhak bergabung di Q2 dan otomatis mengamankan posisi start minimal urutan ke-12.
Cerita pada practice bukan hanya soal Alex Marquez, tetapi juga ada beragam drama lain, termasuk soal penalti Jorge Martin.
Pembalap Aprilia itu mendapat penalti turun tiga posisi di grid start pada saat grand prix lantaran dianggap mengganggu Alex Marquez saat practice. Penalti tersebut tidak berlaku saat sprint. (mgp/jpnn)
Hasil Practice MotoGP Spanyol
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'35.704s 20/25 298k
2. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.333s 19/20 295k
3. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.506s 25/27 301k
4. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.523s 23/24 296k
5. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.544s 22/23 298k
6. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.561s 18/20 296k
7. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.578s 24/25 296k
8. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.588s 19/21 297k
9. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.597s 17/19 298k
10. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.655s 23/25 301k
11. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.682s 23/24 297k
12. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.706s 18/23 299k
13. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.711s 22/24 297k
14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.738s 24/26 296k
15. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.763s 23/24 296k
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.881s 20/21 295k
17. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.048s 21/22 293k
18. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.160s 15/17 291k
19. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.230s 21/21 297k
20. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.293s 19/26 289k
21. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.321s 18/18 298k
22. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP26) +1.554s 20/22 294k
23. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.915s 20/22 290k
data: crash
MotoGP Spanyol 2026
Jumat (24/4)
Free Practice 1 (Fabio Di Giannantinio)
20.00-21.00 WIB: Practice (Alex Marquez)
Sabtu (25/4)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (26/4)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 25 Laps