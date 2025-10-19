Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

10 Besar Provinsi Pemenang STQH Nasional 2025, Kaltim Juara Umum

Minggu, 19 Oktober 2025 – 19:19 WIB
10 Besar Provinsi Pemenang STQH Nasional 2025, Kaltim Juara Umum
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad menyerahkan hadiah kepada para pemenang STQH Nasional 2025 Kendari. Foto: Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Kendari, Sulawesi Tenggara, berakhir.

Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih juara umum, disusul Daerah Khusus Jakarta di peringkat kedua dan Sumatra Selatan peringkat ketiga.

Ketua Dewan Hakim Muchlis M. Hanafi membacakan keputusan para juara STQH Nasional 2025 Kendari, sedangkan Wakil Ketua Dewan Hakim, Mursyidin, membacakan keputusan juara umum.

“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat,” ujar Muchlis pada malam penutupan STQH Nasional ke-28 di Tugu Religi, Kota Kendari, Sabtu (18/10).

Gelaran STQH Nasional 2025 Kendari menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Al-Qur’an dan mempererat ukhuwah antarprovinsi.

“Semoga para peserta terus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mencintai Al-Qur’an dan Hadis,” tutup Muchlis M. Hanafi.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan STQH Nasional.

Ia juga mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara untuk terus mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah sepuluh besar provinsi pemenang STQH Nasional 2025 Kendari, yang mana Kalimantan Timur (Kaltim) tampil sebagai juara umum

