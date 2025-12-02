Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Camilan untuk Penderita Diabetes yang Aman Dikonsumsi Sebelum Tidur

Selasa, 02 Desember 2025 – 03:17 WIB
10 Camilan untuk Penderita Diabetes yang Aman Dikonsumsi Sebelum Tidur
Ilustrasi selai kacang. Foto: Foodista

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Penderita diabetes sering disarankan untuk memperhatikan pilihan makanan mereka dan menghindari makanan yang mengandung gula tinggi, olahan, dan olahan.

Meskipun Anda mungkin bisa mengikuti diet yang ramah bagi penderita diabetes di siang hari, kamu mungkin bertanya-tanya apa yang harus dilakukan saat rasa lapar menyerang di malam hari.

Anda sering bertanya-tanya apa yang aman untuk dimakan saat ini.

Makan di malam hari bisa jadi sulit karena tubuh Anda tidak punya banyak waktu untuk mencerna makanan sebelum kamu tidur.

Peningkatan asupan protein bisa membantu mengelola diabetes dengan tidak meningkatkan kadar glukosa plasma, meningkatkan respons insulin, dan secara signifikan mengurangi hemoglobin.

Asupan protein yang sedikit lebih tinggi bisa membantu mengendalikan diabetes dengan lebih baik, menurunkan berat badan, memperbaiki tekanan darah, profil lipid, dan penanda peradangan.

Oleh karena itu, semua camilan sehat untuk penderita diabetes harus mengandung sejumlah protein.

Ada beberapa jenis camilan yang aman dikonsumsi penderita diabetes sebelum tidur dan salah satunya salad kecambah dengan lemon dan garam hitam.

