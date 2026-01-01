Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

10 Daerah di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 – 09:01 WIB
10 Daerah di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana - JPNN.COM
Pascabanjir bencana dan longsong di Aceh Tamiang. FOTO: Danone Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 kabupaten di Provinsi Aceh telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sekaligus Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, M Nasir mengatakan, keputusan tersebut diambil karena masih dibutuhkan penanganan yang lebih maksimal.

"Perpanjangan status tanggap darurat ini bertujuan agar penanganan dapat berjalan lebih optimalkan di lapangan," kata Nasir dikutip Kamis (1/1).

Baca Juga:

M Nasir mencatat, adapun 10 daerah yang telah memperpanjang status tanggap darurat tersebut yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Bireuen menetapkan, mulai 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026.

Kemudian, Aceh Timur dan Aceh Tenggara dan Aceh Tengah, mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Lalu Aceh Utara, mulai 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Selanjutnya, Kabupaten Bener Meriah tanggap darurat diperpanjang tujuh hari mulai 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Lalu, Gayo Lues, telah berjalan sejak 22 Desember dan berakhir hari ini.

Baca Juga:

Lalu, untuk wilayah terdampak di Kabupaten Pidie, status ini berlaku mulai 25 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Dan terakhir Kabupaten Pidie Jaya, yakni sejak 23 Desember hingga berakhir pada hari ini, 31 Desember 2025.

Selain itu, terdapat enam kabupaten/kota lainnya di Aceh yang juga telah bergeser statusnya, beralih dari fase transisi darurat menuju pemulihan.

Sebanyak 10 kabupaten di Provinsi Aceh telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aceh Tamiang  Banjir Bandang  banjir sumatra  Tanggap darurat bencana  Aceh 
BERITA ACEH TAMIANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp