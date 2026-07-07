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JPNN.com - Entertainment - Film

10 Hari Tayang, Film Jangan Buang Ibu Tembus 2 Juta Penonton

Selasa, 07 Juli 2026 – 09:09 WIB
10 Hari Tayang, Film Jangan Buang Ibu Tembus 2 Juta Penonton - JPNN.COM
Poster film Jangan Buang Ibu. Foto: Instagram@filmjanganbuangibu.

jpnn.com, JAKARTA - Film Jangan Buang Ibu mendapat sambutan luar biasa sejak tayang di bioskop Indonesia.

Dalam 10 hari penayangan, film persembahan Leo Pictures dan sutradara Hadang Daeng Ratu itu sukses meraih 2 juta
penonton.

Jangan Buang Ibu sekaligus masuk Top 5 Film Indonesia Terlaris Tahun 2026, pada hari ke-11 tayang pada Senin, 6 Juli 2026 dengan raihan 2.180.587 penonton.

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Jumlah itu bisa bertambah karena Jangan Buang Ibu masih memiliki daily showtimes yang tinggi dengan rata-rata 2.000-3.000 showtimes per hari sejak tayang.

Perolehan 2 juta penonton juga menjadikan film Jangan Buang Ibu sebagai film paling laris di bioskop untuk periode akhir Juni dan awal Juli 2026.

“Aku punya pesan untuk yang sudah nonton Jangan Buang Ibu, ingin berterima kasih juga untuk semua yang sudah bertemu dengan ibu kalian. Tolong kunjungi ibu lagi supaya ibu dan teman-teman tidak kesepian. Jangan buang ibu dari pikiran kamu ya,” ungkap Nirina Zubir, pemeran Ibu Ristiana dalam film Jangan Buang Ibu.

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Film Jangan Buang Ibu dibintangi Nirina Zubir, Refal Hady, Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmalah Gralind, Erika Carlina, Dwi Sasono, dan Saskia Chadwick.

Jangan Buang Ibu masih bisa disaksikan di bioskop seluruh Indonesia. (ded/jpnn)

Film Jangan Buang Ibu mendapat sambutan luar biasa sejak tayang di bioskop Indonesia.

Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

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TAGS   Jangan Buang Ibu  film Jangan Buang Ibu  Nirina Zubir  Leo Pictures 
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