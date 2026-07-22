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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Herbal untuk Penderita Hipertensi

Rabu, 22 Juli 2026 – 07:18 WIB
10 Herbal untuk Penderita Hipertensi - JPNN.COM
Kapulaga. FOTO: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Dalam dunia medis, hipertensi bisa sangat berbahaya. Itu lantaran penyakitnya bisa membuat jantung bekerja terlalu keras.

Ini juga bisa berkontribusi pada aterosklerosis alias pengerasan pembuluh darah.

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Kondisi tersebut bisa menyebabkan seperti gagal jantung kongestif, penyakit ginjal, dan kebutaan.

Untuk mencegah dan mengobati hipertensi, silakan olah obat-obatan herbal yang berfungsi sebagai penghambat enzim pengubah angiotensin dan penghambat saluran kalsium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kapulaga

Penelitian 12 minggu ke sekitar 20 orang dewasa pengidap hipertensi menunjukkan hasil mengejutkan.

Dengan mengonsumsi 3 gram bubuk kapulaga setiap hari secara signifikan mengurangi tekanan darah, dan menurunkannya mendekati kisaran normal.

Ada beberapa jenis herbal yang wajib dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan salah satunya ialah tentu saja peterseli.

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TAGS   Hipertensi  Herbal  Jahe  peterseli 
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