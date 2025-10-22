10 Khasiat Kunyit Campur Air Hangat, Turunkan Risiko Serangan Kanker

Rabu, 22 Oktober 2025 – 07:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun, hal itu tergantung bagaimana cara pengolahannya menjadi minuman seperti teh dan rutin mengonsumsinya setiap pagi.

Untuk menyiapkan minuman sehat ini, yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan satu sendok teh bubuk kunyit ke dalam air panas, cukup segelas saja.

Kunyit memiliki segudang zat dan vitamin yang baik bagi tubuh.

Mulai dari antiperadangan sampai mencegah kanker, semuanya bisa kamu dapatkan dari segelas air kunyit.

Pastikan kamu mengonsumsi minuman segar ini di pagi hari sebelum sarapan pagi dan pada saat perut kosong selama 7 hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tingkatkan imun tubuh

Kunyit punya kandungan penyembuhan di dalamnya, yang disebut dengan nama kurkumin.