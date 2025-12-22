10 Khasiat Sup Tomat, Bikin Penyakit Ini Mematikan Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis sup yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi, salah satunya sup tomat.

Selain menjadi makanan yang lezat dan nikmat, sup tomat juga memberikan banyak manfaat kesehatan.

Sup tomat yang lezat ini merupakan sumber nutrisi penting dan antioksidan yang sangat baik.

Sup tomat berkontribusi terhadap kesehatan secara keseluruhan dalam banyak hal.

Tomat yang kaya nutrisi mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan senyawa tanaman.

Semua zat ini memberikan manfaat kesehatan yang sangat baik.

Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa nutrisi tersebut bisa berfungsi sebagai pelindung terhadap sejumlah penyakit, termasuk penyakit jantung dan kanker.

Secara keseluruhan, sup tomat dikenal terutama karena perlindungan antioksidannya.