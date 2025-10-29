10 Makanan Ini Bantu Turunkan Berat Badan dengan Cepat

Rabu, 29 Oktober 2025 – 02:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang kesulitan menurunkan berat badan mereka.

Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah tidak bisa menahan keinginan untuk mengonsumsi makanan kesukaan mereka.

Berkat makanan yang menarik seperti alpukat, kaya akan lemak sehat, nutrisi, dan banyak rasa “berkelas” internasional, kita melupakan semua tentang kemampuan makanan lokal yang bisa membantu menurunkan berat badan.

Lihatlah yang paling ajaib, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Bayam

Makanan pertama yang bisa membantu menurunkan berat badan misalnya bayam.

Bayam adalah sayuran berdaun hijau, rendah kalori dan tinggi nilai gizi.

Kaya akan vitamin, mineral, dan serat, bayam tidak hanya membantu Anda merasa cepat kenyang, tetapi juga mengendalikan retensi air.

2. Labu botol

Sayuran rendah kalori ini penuh dengan serat dan bisa membantu Anda menahan rasa lapar. Itu belum semuanya.