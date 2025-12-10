10 Makanan Ini Bantu Turunkan Berat Badan Tanpa Efek Samping

jpnn.com, JAKARTA - DIET yang tepat bisa membuat perjalanan menurunkan berat badan Anda menjadi lebih mudah.

Jika Anda mencoba menurunkan berat badan, maka makan dengan penuh kesadaran harus menjadi hal terpenting bagi kamu.

Memilih makanan yang tepat, karenanya, harus menjadi tujuan Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Daliya

Daliya sangat kaya akan serat dan protein. Serat tidak hanya membantu pencernaan dan pergerakan usus, tetapi juga membantu Anda tetap kenyang yang mencegah kamu makan berlebihan pada makanan yang tidak sehat.

Sedangkan, protein membutuhkan waktu paling lama untuk dicerna, sehingga menahan rasa lapar.

2. Pistachio

Pistachio sangat rendah kalori yang menjadikannya pilihan camilan yang baik bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan berat badan.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Nutrition menyimpulkan bahwa peserta yang mengonsumsi pistachio sebagai pengganti pretzel juga mengalami penurunan dua kali lipat dalam indeks massa tubuh (BMI) mereka.