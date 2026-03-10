Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Makanan Kaya Kolagen yang Wajib Anda Konsumsi

Selasa, 10 Maret 2026 – 05:32 WIB
10 Makanan Kaya Kolagen yang Wajib Anda Konsumsi
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mendengar tentang kolagen? Sebenarnya, apa itu kolagen?

Kolagen adalah protein yang memberi struktur, kekenyalan, dan kelenturan pada kulit.

Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen di kulit kita semakin sedikit setiap tahunnya, sehingga kulit cenderung keriput dan menipis seiring bertambahnya usia.

Hal ini menjelaskan maraknya suplemen kolagen yang digembar-gemborkan di media sosial dan rak-rak toko akhir-akhir ini.

Namun, apakah suplemen kolagen lebih baik daripada kolagen yang Anda dapatkan dari makanan? Makanan apa saja yang mengandung kolagen tinggi?

Perbedaan utama antara kolagen dalam suplemen dan makanan adalah bioavailabilitas, yaitu kemampuan tubuh Anda untuk menggunakan nutrisi.

Makanan seperti kaldu tulang mengandung kolagen yang bisa langsung digunakan tubuh, sehingga bisa dibilang lebih unggul daripada suplemen.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian terbatas dalam mendukung klaim bahwa kolagen dalam sumber makanan lebih mudah diserap tubuh.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan kolagen yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah sayuran berdaun hijau.

