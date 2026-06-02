10 Makanan Pemicu Perut Kembung

Selasa, 02 Juni 2026 – 05:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG membuat Anda merasa tidak nyaman. Kembung juga bisa menyerang siapa saja.

Biasanya, perut kembung terjadi karena masuk angin atau mengonsumsi makanan yang mengandung gas.

Anehnya, bahkan makanan sehat pun bisa menyebabkan kembung pada beberapa orang.

Meskipun makanan ini kaya akan nutrisi, serat, dan senyawa bermanfaat, makanan ini mungkin juga mengandung gula, pati, atau serat tertentu yang lebih sulit dicerna oleh tubuh.

Partikel yang tidak tercerna ini mencapai usus besar, di mana mereka difermentasi oleh bakteri usus, menghasilkan gas dan menyebabkan kembung.

Makanan seperti sayuran, kacang-kacangan, dan bahkan buah-buahan tertentu bisa memicu kembung pada orang dengan sistem pencernaan sensitif atau gangguan usus seperti IBS.

Ini tidak berarti makanan-makanan ini buruk, itu hanya berarti beberapa penyesuaian atau penyesuaian dalam persiapan mungkin bisa membantu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Ndtv.com.