10 Makanan Tinggi Kandungan Serat untuk Mengatasi Sembelit

Jumat, 19 Juni 2026 – 06:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini mengalami sembelit. Sembelit merupakan salah satu penyakit yang menyerang pencernaan.

Apakah Anda mengalami sembelit? Masalah pencernaan yang umum ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari Anda.

Meskipun sembelit sesekali mungkin umum terjadi, kesulitan yang sering terjadi bisa menandakan perlunya penyesuaian pola makan.

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Memasukkan makanan berserat tinggi ke dalam menu makanan Anda sangat penting untuk melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan pencernaan yang optimal.

Penyesuaian sederhana, seperti menambahkan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, polong-polongan, dan kacang-kacangan, dapat secara signifikan mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan kesehatan usus Anda.

Daripada mengandalkan solusi yang dijual bebas, fokuslah pada pengobatan alami yang meningkatkan kemampuan tubuh Anda untuk berfungsi dengan lancar.

Memahami makanan berserat tinggi terbaik untuk sembelit bisa memberdayakan Anda untuk mengendalikan kesehatan pencernaan dan menikmati gaya hidup sehat.

Mengonsumsi makanan kaya serat dan serat kasar merupakan solusi alami untuk berbagai masalah tubuh, termasuk masalah perut.