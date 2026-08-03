10 Makanan yang Baik untuk Pertumbuhan Anak

jpnn.com, JAKARTA - MEMBERIKAN anak makanan dan minuman bergizi akan berdampak luar biasa pada pertumbuhan mereka.

Pertumbuhan bukan hanya tentang kalori. Agar anak mendapatkan tinggi badan yang sehat dan membangun kapasitas otak, mereka membutuhkan: protein berkualitas baik untuk pertumbuhan otot dan organ, zat besi dan seng untuk perkembangan otak dan fungsi kekebalan tubuh, kalsium dan vitamin D untuk tulang.

Selain itu ada juga lemak esensial terutama omega-3 rantai panjang untuk otak dan penglihatan, yodium untuk tiroid dan perkembangan saraf, serta berbagai vitamin A, C, dan folat yang membantu penyerapan dan perbaikan jaringan.

Uji coba dan meta-analisis kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan asupan nutrisi ini melalui makanan atau, jika sesuai, makanan pokok yang kaya mengurangi stunting dan meningkatkan hasil kognitif.

WHO dan pedoman nasional juga memprioritaskan perhatian pada makanan dan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat waktu sebagai hal yang penting untuk pertumbuhan anak.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Baca Juga: 6 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

1. Susu dan produk olahan susu

Produk susu yang menyediakan protein berkualitas tinggi, kalsium, vitamin B12, dan nutrisi pendukung pertumbuhan anak lainnya.

Studi menunjukkan bahwa asupan susu/produk susu berkaitan dengan peningkatan berat badan dan massa otot, serta penurunan stunting pada anak-anak dengan asupan susu rendah.