10 Makanan yang Harus Dihindari Penderita Kolesterol Tinggi Saat Musim Dingin

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Kolesterol, zat lilin yang ditemukan dalam sel-sel tubuh, penting untuk berfungsinya tubuh dengan baik.

Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, kolesterol tinggi, yang juga dikenal sebagai hiperkolesterolemia, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Kolesterol tinggi pada dasarnya adalah lipoprotein-kolesterol berdensitas rendah yang lebih besar dari 190 miligram per desiliter.

Makanan berperan penting dalam menurunkan kolesterol. Namun, ada beberapa makanan musim dingin yang bisa meningkatkan kolesterol Anda.

Cari tahu makanan terburuk untuk kolesterol tinggi dan apa yang harus dimakan sebagai gantinya.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi, termasuk pola makan, gaya hidup, dan genetika.

Musim dingin tidak secara langsung menyebabkan kolesterol tinggi.