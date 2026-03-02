10 Makanan yang Meningkatkan Risiko Kanker Prostat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan prostat wajib dilakukan oleh kaum pria.

Prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih pada pria, dan berperan penting dalam kesehatan reproduksi, tetapi sering kali diabaikan hingga timbul masalah.

Meskipun faktor genetik dan usia berperan, penelitian yang muncul mengungkapkan bahwa pola makan merupakan faktor utama yang memengaruhi kesehatan prostat.

Saat ini, kita mengetahui bahwa makanan tertentu bisa memicu peradangan, mengganggu hormon, dan bahkan mempercepat pertumbuhan kanker di prostat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. Daging olahan

Daging olahan seperti bacon dan sosis telah lama menjadi makanan pokok, tetapi kaitannya dengan masalah prostat mengkhawatirkan.

Daging-daging ini mengandung nitrat, nitrit, dan amina heterosiklik (HCAS), zat kimia yang terbentuk selama pemasakan suhu tinggi yang memicu peradangan dan kerusakan DNA.

Sebuah studi tahun 2021 di The Journal of Urology menemukan bahwa pria yang mengonsumsi daging olahan secara teratur memiliki risiko kanker prostat agresif 12–20 persen lebih tinggi.