Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Manfaat Bawang Merah, Ampuh Tingkatkan Gairah Begituan Pasangan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 02:58 WIB
10 Manfaat Bawang Merah, Ampuh Tingkatkan Gairah Begituan Pasangan - JPNN.COM
Bawang Merah. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan yang digunakan untuk menambah rasa dan aroma berbagai hidangan gurih.

Bawang merah (Allium cepa) merupakan sayuran yang telah digunakan untuk memasak dan pengobatan selama ribuan tahun.

Bawang merah mengandung sejumlah senyawa antioksidan yang sangat efektif dalam menetralkan radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.

Baca Juga:

Bawang merah memiliki banyak manfaat pengobatan yang berharga karena nutrisi, vitamin, mineral, dan senyawa organik yang terkandung di dalamnya.

Ini termasuk adanya senyawa sulfur dan quercetin juga.Sayuran ini juga mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, selenium, dan fosfor, dan juga merupakan sumber vitamin C, vitamin B6, dan serat makanan yang baik.

Bawang merah, sebagai tanaman yang adaptif, merupakan sumber nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh kita.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Membantu Perawatan Mulut

Manfaat bawang merah sering digunakan untuk mencegah kerusakan gigi dan infeksi mulut.

Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah meningkatkan gairah begituan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bawang merah  Manfaat bawang merah  batuk  Anemia 
BERITA BAWANG MERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp