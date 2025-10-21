10 Manfaat Bawang Merah, Ampuh Tingkatkan Gairah Begituan Pasangan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 02:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan yang digunakan untuk menambah rasa dan aroma berbagai hidangan gurih.

Bawang merah (Allium cepa) merupakan sayuran yang telah digunakan untuk memasak dan pengobatan selama ribuan tahun.

Bawang merah mengandung sejumlah senyawa antioksidan yang sangat efektif dalam menetralkan radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.

Bawang merah memiliki banyak manfaat pengobatan yang berharga karena nutrisi, vitamin, mineral, dan senyawa organik yang terkandung di dalamnya.

Ini termasuk adanya senyawa sulfur dan quercetin juga.Sayuran ini juga mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, selenium, dan fosfor, dan juga merupakan sumber vitamin C, vitamin B6, dan serat makanan yang baik.

Bawang merah, sebagai tanaman yang adaptif, merupakan sumber nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh kita.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Membantu Perawatan Mulut

Manfaat bawang merah sering digunakan untuk mencegah kerusakan gigi dan infeksi mulut.