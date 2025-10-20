10 Manfaat Bawang Putih, Bantu Jaga Kesehatan Otak

Senin, 20 Oktober 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih sering digunakan sebagai penambah rasa dan aroma beberapa hidangan gurih.

Bawang putih adalah salah satu tanaman tertua yang dibudidayakan di dunia, dan merupakan tanaman tahunan yang kuat yang termasuk dalam famili Liliaceae.

Anggota lain dari keluarga ini termasuk bawang bombay, daun bawang, daun kucai, dan bawang merah.

Mereka dibedakan oleh aromanya yang menyengat dan rasa yang khas.

Umbi adalah bagian tanaman bawang putih yang paling umum digunakan dan biasanya terdiri dari delapan hingga 20 siung berbentuk tetesan air mata yang terbungkus dalam kulit putih seperti perkamen.

Bawang putih terkenal karena khasiat obatnya, berkat allicin, dan telah lama digunakan untuk melawan bakteri.

Mengonsumsi bawang putih bisa membantu menjaga kesehatan tulang, mengurangi risiko serangan jantung, dan menurunkan tekanan darah karena bertindak seperti antikoagulan.

Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian, diyakini bahwa bawang putih bisa meminimalkan pertumbuhan sel kanker dan berpotensi meningkatkan kinerja olahraga dan tingkat energi.