10 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Suasana Hati

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu bahan masakan yang digunakan untuk menambah cita rasa beberapa hidangan gurih.

Biji pala, rempah yang hangat dan aromatik juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue dan puding.

Rempah yang terbuat dari biji pohon pala (Myristica fragrans) yang berwarna cokelat dan berbentuk oval ini memiliki rasa manis, seperti kacang, dan sedikit pedas.

Menariknya, pala tidak hanya dihargai karena rasanya. Anda juga bisa menikmati manfaatnya, termasuk pencernaan dan tidur yang lebih baik.

Jadi, jika Anda tertarik dengan kesehatan alami, cobalah makanan super ini.

Namun sebelumnya, pahami manfaatnya dan takaran yang tepat untuk mengonsumsinya agar terhindar dari potensi efek samping.

Dikenal dalam Ayurveda sebagai Jaiphal, pala telah digunakan selama berabad-abad tidak hanya untuk meningkatkan rasa, tetapi juga untuk mendukung pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.