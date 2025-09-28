10 Manfaat Bubuk Kelor, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Minggu, 28 September 2025 – 02:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KELOR merupakan tanaman yang telah lama diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Biasanya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan, teh, dan juga bubuk kelor untuk mendapatkan manfaatnya.

Berasal dari daun pohon Moringa oleifera, sering disebut sebagai “pohon stik drum” atau “pohon ajaib”, bubuk kelor telah dikenal selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional.

Baik Anda membuat smoothie, menambahkan taburan ke dalam sup, atau menjadikannya sebagai suplemen, bubuk kaya nutrisi ini memiliki sesuatu yang luar biasa untuk ditawarkan.

Bubuk kelor memiliki harta karun berupa nutrisi, termasuk vitamin, mineral, antioksidan, dan asam amino esensial.

Dari mendukung kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan hingga membuat kulit bercahaya dan rambut subur, bubuk kelor bermanfaat bagi tubuh Anda dengan cara yang sungguh ajaib.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Meningkatkan Imunitas

Sering merasa tidak enak badan? Bubuk kelor mungkin menjadi sahabat baru Anda.