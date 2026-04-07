10 Manfaat Cokelat Hitam, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa jenis cokelat yang bisa Anda konsumsi. Salah satunya adalah cokelat hitam.

Cokelat hitam adalah jenis cokelat yang mengandung persentase padatan kakao yang lebih tinggi dan jumlah gula tambahan yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis cokelat lainnya.

Cokelat hitam biasanya lebih kaya dan tidak terlalu manis dibandingkan cokelat susu.

Cokelat hitam dianggap sehat jika dikonsumsi dalam jumlah sedang karena efeknya yang bermanfaat pada berbagai aspek kesehatan.

Meskipun cokelat hitam menawarkan manfaat kesehatan yang potensial, cokelat hitam tetap harus dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Penting untuk memilih cokelat hitam dengan kandungan kakao yang tinggi (biasanya 70 persen atau lebih) dan mengonsumsinya dalam ukuran porsi yang sesuai untuk menghindari asupan kalori yang berlebihan dari lemak dan gula yang ada dalam cokelat.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa cokelat hitam sering dianggap baik untuk kita, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Tinggi antioksidan

Cokelat hitam kaya akan antioksidan, khususnya flavonoid, yang membantu memerangi radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi stres oksidatif.