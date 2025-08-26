10 Manfaat Jambu Air, Ampuh Kendalikan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi jambu air? Jambu air merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi rasa haus.

Selain itu, jambu air juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jambu air memiliki banyak manfaat, mulai dari batangnya yang dijadikan bahan furnitur kayu serta atau dijadikan kayu api, daunnya yang tebal dan kuat dijadikan bungkus tapai ketan, buahnya mengandung banyak air dan serat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoks alami

Manfaat jambu air yang pertama ialah sebagai detoks alami.

Ada beberapa cara untuk melakukan detoks kepada tubuh, cara yang paling sehat adalah dengan cukup memakan buah-buahan padat nutrisi seperti jambu air yang mengandung banyak air, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh.

2. Baik bagi kulit

Daun jambu air yang dilembutkan lalu dioleskan ke kulit bisa meningkatkan kesehatan kulit, karena mengeluarkan zat antijamur dan anti mikroba.

Daun jambu air yang dioleskan ke permukaan kulit bisa meredakan gatal-gatal dan memberikan efek dingin yang berguna unruk meredakan sakit akibat campak.