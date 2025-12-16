Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Manfaat Kacang Kenari, Bantu Cegah Serangan Penyakit Mematikan Ini

Selasa, 16 Desember 2025 – 03:36 WIB
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KACANG kenari merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kacang kenari sering disebut sebagai "kacang memori" karena manfaatnya yang bisa meningkatkan otak.

Bentuknya bahkan menyerupai otak manusia, dan ini merupakan suatu kebetulan yang menyenangkan.

Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3, terutama asam alfa-linolenat (ALA), yang mendukung fungsi otak, meningkatkan daya ingat, dan mengurangi penurunan kognitif.

Selain kesehatan otak, kenari menawarkan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi peradangan, mendukung pencernaan, dan membantu pengelolaan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Meningkatkan fungsi otak dan daya ingat

Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3, yang penting untuk fungsi kognitif.

DHA, sejenis omega-3 yang ditemukan dalam kenari, meningkatkan daya ingat, kemampuan belajar, dan neuroplastisitas.

Ada beberapa manfaat kacang kenari yang ternyata baik untuk kesehatan serta bisa membantu mencegah serangan penyakit ini.

