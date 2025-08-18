Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Manfaat Minum Air Kelapa Saat Musim Dingin, Baik untuk Ginjal

Senin, 18 Agustus 2025 – 02:00 WIB
10 Manfaat Minum Air Kelapa Saat Musim Dingin, Baik untuk Ginjal - JPNN.COM
Ilustrasi air kelapa. Foto: Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus Anda.

Air kelapa sangat bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Minuman ini merupakan minuman rendah kalori alami yang mengandung banyak nutrisi penting seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan.

Baca Juga:

Mengonsumsi air kelapa di musim dingin sangat bermanfaat.

Meskipun populer dikonsumsi di musim panas untuk menghidrasi tubuh, profil nutrisinya mendukung kekebalan tubuh, pencernaan, dan energi bahkan selama musim dingin.

Air kelapa membantu menjaga keseimbangan elektrolit, yang penting untuk tetap aktif selama musim dingin.

Baca Juga:

Sifatnya yang mendinginkan tidak membuatnya tidak cocok untuk musim dingin, karena iklim sedang memungkinkan konsumsinya dalam jumlah yang terkontrol.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa saat musim dingin yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya mengurangi kram otot.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air kelapa  musim dingin  Kesehatan Kulit  hidrasi 
BERITA AIR KELAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp