10 Manfaat Minyak Zaitun yang Tidak Terduga

Senin, 17 November 2025 – 03:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai minyak yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa.

Salah satunya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun terkenal karena banyak manfaatnya bagi kesehatan.

Banyak di antaranya disebabkan oleh tingginya kandungan lemak tak jenuh tunggal dan berbagai senyawa bioaktif.

Cara terbaik untuk mengonsumsi minyak zaitun adalah menggunakannya sebagai pengganti lemak tidak sehat seperti mentega atau margarin dalam memasak dan memanggang.

Minyak zaitun juga bisa dituang ke atas salad, sayuran, atau roti untuk menambah rasa dan manfaat nutrisi.

Minyak zaitun extra virgin, khususnya, direkomendasikan karena kandungan antioksidan dan senyawa bermanfaat lainnya yang lebih tinggi.

Namun, penting untuk menggunakan minyak zaitun dalam jumlah sedang, karena masih tinggi kalori.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.