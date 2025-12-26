Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

10 Manfaat Pare, Ampuh Obati Asma

Jumat, 26 Desember 2025 – 07:18 WIB
Sayuran pare. Foto Regreto/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran dengan rasa pahit yang mengandung segudang nutrisi.

Pare atau Momordica charantia mengandung berbagai vitamin, seperti vitamin A, C, E, B1, B2, B3, dan B9.

Pare juga mengandung mineral, seperti kalium; kalsium; zinc; magnesium; fosfor; dan zat besi; serta kandungan senyawa antioksidan, seperti fenol, dan flavonoid.

Di balik rasanya yang pahit, ternyata banyak manfaat air rebusan pare yang berkhasiat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat pare yang direndam air panas dan dikonsumi setiap hari mampu untuk melawan infeksi.

Selain itu, air rebusan pare berguna untuk membantu dan menjaga kekebalan sistem imun tubuhmu.

2. Cegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati diabetes.

