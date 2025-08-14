10 Manfaat Rutin Makan Kurma Saat Musim Dingin yang Bikin Kaget

Kamis, 14 Agustus 2025 – 02:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kurma adalah buah manis dan kenyal yang dipanen dari pohon kurma.

Berasal dari Timur Tengah, kurma telah menjadi makanan pokok dalam diet selama ribuan tahun.

Kurma kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.

Kurma dikenal karena rasa manis alaminya, menjadikannya alternatif yang lebih sehat untuk gula olahan.

Sifatnya yang menghangatkan, kepadatan nutrisi, dan kemampuannya untuk meningkatkan energi membuatnya sangat bermanfaat selama musim dingin.

Kurma membantu menyehatkan tubuh, memperkuat kekebalan tubuh, dan memberikan kehangatan, menjadikannya tambahan yang sangat baik untuk diet musim dingin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.