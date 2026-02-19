10 Manfaat Telur, Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Putih dan kuning telur sama-sama kaya nutrisi. Kuning telur mengandung vitamin yang larut dalam lemak, termasuk vitamin A, D, dan E serta lemak termasuk asam lemak omega-3 esensial, sementara sebagian besar protein ditemukan dalam putih telur.

Telur merupakan bahan penting dan serbaguna. Komposisi khusus telur merupakan kunci untuk banyak prosedur memasak penting termasuk mengikat, melapisi, dan mengilapkan serta menciptakan struktur dan tekstur kue dan roti.

Ada banyak jenis telur, yang paling umum adalah ayam, sementara pilihan yang lebih lezat termasuk bebek, angsa, dan burung puyuh.

Telur berukuran sedang (53g) mengandung 7g protein lengkap, menjadi 'protein lengkap' berarti telur mengandung semua 9 asam amino esensial yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan.

Sebagian besar makanan nabati, seperti biji-bijian, polong-polongan, kacang-kacangan merupakan protein tidak lengkap karena kekurangan satu atau lebih asam amino esensial yang kita butuhkan.

Hal ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa telur merupakan sumber vitamin B12, zat besi, dan asam lemak omega-3 esensial yang baik, menjadikannya tambahan yang berharga untuk diet vegetarian.

