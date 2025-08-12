10 Menit Setelah Arema FC Menang Muncul Tulisan Sudarmaji

jpnn.com - MALANG - Arema FC memetik kemenangan pada pekan pertama BRI Super League 2025/26.

Menjamu PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan, Senin (11/8) sore WIB, Arema FC bermain cantik dan menang 4-1.

Sekitar sepuluh menit setelah laga berakhir, salah seorang pegiat Arema FC Sudarmaji menulis dan tayang di laman resmi Arema FC.

Sudarmaji menyebutkan bahwa kemenangan Arema FC itu terasa istimewa bagi Aremania yang hadir langsung di stadion maupun yang nobar di layar kaca.

"Bukan sekadar kemenangan, ini kado terbaik di ulang tahun Arema yang ke-38," tuturnya.

Arema berdiri pada 11 Agustus 1987.

"Ada dua hal yang membuat malam ini sangat spesial. Pertama, ini adalah kemenangan yang penuh syukur, sebuah kado di hari jadi Arema. Kedua, malam ini adalah kali pertama Dendi Santoso dan kawan-kawan tampil di depan Aremania di Stadion Kanjuruhan pasca-Tragedi 1 Oktober 2022."

"Suasana haru, rintangan, tuntutan, desakan, dan harapan semua membaur menjadi satu. Di hari ulang tahun klub, menang adalah harga mati, sebuah kado terbaik yang selalu dinanti. Dan dibuktikan empat gol Arema FC yang disumbangkan hattrik oleh Dalberto Luan Belo, serta satu gol Valdeci Moreira Da Silva."