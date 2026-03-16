10 Pasien Meninggal Dunia Akibat Kebakaran Rumah Sakit di India

jpnn.com - NEW DELHI - Kebakaran terjadi di sebuah rumah sakit besar di Kota Kattak, negara bagian Odisha, India. Sedikitnya 10 pasien dilaporkan meninggal dunia dan 11 lainnya menderita luka bakar akibat kebakaran yang terjadi pada Senin (16/3) pagi tersebut.

Menurut keterangan pihak berwenang negara bagian, peristiwa kebakaran tersebut terjadi di Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi Kedokteran Srirama Chandra Bhanja (SCB) pada sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Kepala Menteri Odisha Mohan Charan Majhi mengatakan kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik di unit perawatan intensif.

"Secara total, 23 pasien dipindahkan ke bangsal lain akibat kebakaran tersebut. Tujuh pasien, yang sedang dalam kondisi kritis, meninggal dunia saat dipindahkan ke unit perawatan intensif dan bangsal lain. Kemudian, tiga pasien lain meninggal," kata Majhi.

Bersama dengan Menteri Kesehatan Odihsa Mukesh Mahaling, Majhi mengunjungi rumah sakit tersebut tak lama setelah kejadian.

Dia mengarahkan agar bagian administrasi untuk memberikan semua jenis bantuan dari pemerintah kepada mereka yang terdampak kebakaran.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyebut kejadian itu "sangat menyakitkan". Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Modi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Kepala pemerintahan India itu juga berjanji akan memberikan kompensasi sebesar 200.000 rupee India (sekitar Rp 36 juta) kepada setiap keluarga yang terdampak tragedi kebakaran tersebut. (antara/jpnn)