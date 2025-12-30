10 Pemain Persita Memukul Arema FC, Persebaya Melorot
Selasa, 30 Desember 2025 – 17:50 WIB
jpnn.com - KABUPATEN MALANG – Arema FC bernasib malang pada laga tunda pekan ke-8 Super League.
Menjamu Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB, Arema FC kalah 0-1.
Laga penutup pekan tunda Week 8 itu berlangsung sengit.
Kedua tim sama-sama agresif. Namun, dua penjaga gawang juga tampil on fire.
Persita Tangerang harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Andrean Rindorindo menerima kartu kuning kedua di menit ke-69.
Arema FC yang unggul jumlah pemain menyerang total, sedangkan Persita tampak sengaja menunggu blunder permainan tuan rumah.