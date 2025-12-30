Close Banner Apps JPNN.com
10 Pemain Persita Memukul Arema FC, Persebaya Melorot

Selasa, 30 Desember 2025 – 17:50 WIB
10 Pemain Persita Memukul Arema FC, Persebaya Melorot - JPNN.COM
Aleksa Andrejic (tengah) menjadi penentu kemenangan Persita Tangerang di kandang Arema FC. Foto: IG persita.official

jpnn.com - KABUPATEN MALANG – Arema FC bernasib malang pada laga tunda pekan ke-8 Super League.

Menjamu Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB, Arema FC kalah 0-1.

Laga penutup pekan tunda Week 8 itu berlangsung sengit.

Kedua tim sama-sama agresif. Namun, dua penjaga gawang juga tampil on fire.

Persita Tangerang harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Andrean Rindorindo menerima kartu kuning kedua di menit ke-69.

Arema FC yang unggul jumlah pemain menyerang total, sedangkan Persita tampak sengaja menunggu blunder permainan tuan rumah.

Persita menang dari Arema FC. Cek klasemen Super League setelah 18 tim menyelesaikan 15 pertandingan.

