Liga Indonesia

10 Pemain Persita Mengamuk di Babak Kedua Laga Versus Persijap

Minggu, 21 September 2025 – 17:38 WIB
10 Pemain Persita Mengamuk di Babak Kedua Laga Versus Persijap
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - JEPARA – Tuan rumah Persijap Jepara gigit jari di pekan ke-6 BRI Super League.

Menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (21/9) sore WIB, Persijap kalah 1-2.

Sahibulbait unggul 1-0 di 45 menit pertama -babak yang penuh drama.

Namun, tim tamu Persita yang bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-36 (Toha kena kartu merah), malah bermain lebih efektif di babak kedua.

Pendekar Cisadane -julukan Persita, menyamakan kedudukan melalui tendangan terukur Aleksa Andrejic pada menit ke-50.

Persita berbalik unggul pada menit ke-52, melalui sepakan keras Hokky Caraka.

Persijap bak kehilangan akal meladeni permainan sepuluh pemain Persita di GBK Jepara.

