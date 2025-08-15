Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

10 Pembalap Dapat Akses Langsung ke Q2 MotoGP Austria

Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:14 WIB
10 Pembalap Dapat Akses Langsung ke Q2 MotoGP Austria - JPNN.COM
Marc Marquez saat FP1 MotoGP Austria. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez kembali mengukir catatan waktu paling tajam di Red Bull Ring, Spielberg, pada latihan MotoGP Austria, Jumat (15/8).

Pada sesi FP1 di sore WIB, Marc menjadi yang paling cepat, lalu di practice Jumat malam WIB pun Marc paling kencang.

Practice MotoGP Austria yang penuh drama, termasuk red flag, kembali membuktikan bahwa Marc Marquez lah pembalap terbaik di atas motor yang tepat.

Baca Juga:

Meski terkena strategi slipstream Pedro Acosta, Marc masih bisa menempatkan catatan waktunya menjadi yang terbaik di akhir practice.

Pedro Acosta harus puas di posisi kedua, disusul Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Raul Fernandez di posisi ke-5.

Top 10 pada pratice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan sisanya harus melakoni kualifikasi 1 (Q1).

Baca Juga:

"Di antara mereka yang tidak lulus (ke Q2) ialah Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, dan Jorge Martin," bunyi ulasan awak Crash.

Kontestan Q1 akan bersaing mencari dua terbaik yang berhak 'naik' ke Q2. 

Top 10 pada pratice MotoGP Austria berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Austria  Marc Marquez  MotoGP  Pedro Acosta  Jorge Martin 
BERITA MOTOGP AUSTRIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp