10 Pembalap Dapat Akses Langsung ke Q2 MotoGP Austria

Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:14 WIB

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez kembali mengukir catatan waktu paling tajam di Red Bull Ring, Spielberg, pada latihan MotoGP Austria, Jumat (15/8).

Pada sesi FP1 di sore WIB, Marc menjadi yang paling cepat, lalu di practice Jumat malam WIB pun Marc paling kencang.

Practice MotoGP Austria yang penuh drama, termasuk red flag, kembali membuktikan bahwa Marc Marquez lah pembalap terbaik di atas motor yang tepat.

Meski terkena strategi slipstream Pedro Acosta, Marc masih bisa menempatkan catatan waktunya menjadi yang terbaik di akhir practice.

Pedro Acosta harus puas di posisi kedua, disusul Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Raul Fernandez di posisi ke-5.

Top 10 pada pratice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan sisanya harus melakoni kualifikasi 1 (Q1).

"Di antara mereka yang tidak lulus (ke Q2) ialah Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, dan Jorge Martin," bunyi ulasan awak Crash.

Kontestan Q1 akan bersaing mencari dua terbaik yang berhak 'naik' ke Q2.