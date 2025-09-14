10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat

Minggu, 14 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI bau mulut yang tidak sedap bisa membuat Anda merasa tidak percaya diri.

Tidak mengherankan bahwa 90 persen bau mulut berasal dari mulut.

Bakteri selalu ada di mulut dan saat Anda makan, sisa-sisa makanan tertinggal di sela-sela gigi kamu.

Di sinilah bakteri bekerja, tumbuh pada makanan ini. Hasilnya adalah senyawa sulfur yang berbau busuk.

Beberapa makanan, seperti bawang merah dan bawang putih, menyebabkan bau mulut saat dicerna.

Senyawa sulfur masuk ke aliran darah Anda dan saat darah bersirkulasi ke paru-paru, hal itu memengaruhi napas kamu.

Tidak sulit untuk mengatasi bau mulut sendiri dan banyak pengobatan rumahan yang bisa membantu kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Cherryhillsedationdentist.com.