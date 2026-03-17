10 Puskesmas di Semarang Disiagakan 24 Jam Untuk Layani Pemudik

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak sepuluh puskesmas di Kota Semarang yang dilengkapi fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi selama masa mudik Lebaran 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam mengatakan layanan itu disiapkan untuk melayani warga maupun pemudik yang melintas di wilayah Kota Semarang dan membutuhkan penanganan medis darurat.

Menurutnya, puskesmas yang tetap buka ini umumnya berada di jalur utama mudik, baik jalan nasional maupun jalur alternatif.

“Misalnya di Purwoyoso, Tambakaji, Mangkang, Candilama, Srondol, serta puskesmas di wilayah pinggiran seperti Gunungpati dan Mijen yang berada di jalur alternatif juga tetap buka,” ujar Hakam di Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, Selasa (17/3).

Dia menjelaskan layanan IGD di puskesmas tersebut beroperasi selama 24 jam dan didukung ambulans kegawatdaruratan. Masyarakat dapat mengakses layanan ambulans dengan menghubungi nomor darurat 112.

Pihaknya menyiapkan total 16 unit mobil ambulans dan 12 sepeda motor ambulans untuk mendukung pelayanan selama periode mudik.

Terkait operasional petugas, Hakam menyebut tenaga kesehatan tetap bertugas selama cuti bersama. Libur hanya berlaku pada hari besar keagamaan, yakni Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.

“Petugas puskesmas hanya libur saat tanggal merah, yaitu Nyepi dan Idulfitri. Sementara cuti bersama tetap masuk,” ujarnya.