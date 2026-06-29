10 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan untuk Korban Gempa di Sigi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan 10 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari respons cepat Baznasuntuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas selama masa tanggap darurat.

Menurut Idy, distribusi air bersih dilakukan setelah gempa mengganggu akses masyarakat terhadap sumber air layak konsumsi akibat kerusakan jaringan air, sumur, dan fasilitas sanitasi.

"Saat bencana terjadi, akses terhadap air bersih kerap terputus, padahal air merupakan kebutuhan paling mendasar untuk menjaga kesehatan dan bertahan hidup, khususnya di masa tanggap darurat," ujar Idy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6).

Dia menegaskan Baznas terus bergerak menyalurkan berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak, mulai dari kebutuhan pangan, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih.

Idy menjelaskan seluruh bantuan tersebut berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznasdari para muzaki dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

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"Semua bantuan yang diberikan, termasuk bantuan air bersih ini, berasal dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang dihimpun Baznas. Kami memastikan amanah tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Baznasberharap bantuan air bersih tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan para penyintas selama proses pemulihan pascagempa berlangsung.