JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

10 Tahun Berkiprah, J&T Express Hadirkan Layanan Logistik Cepat dan Dapat Diandalkan

Kamis, 28 Agustus 2025 – 17:51 WIB
J&T Express merayakan perjalanan satu dekade kehadirannya atau 10 tahun berkiprah di Indonesia melalui perayaan bertema 'Bersama, Membangun Bangsa'. Foto: Dokumentasi J&T Express

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express, perusahaan logistik berskala global, merayakan perjalanan satu dekade kehadirannya di Indonesia melalui perayaan bertema 'Bersama, Membangun Bangsa'.

Perayaan tersebut menjadi momentum bagi J&T Express untuk merefleksikan kontribusinya terhadap perkembangan industri logistik, sekaligus peran aktifnya dalam inisiatif sosial yang berkelanjutan.

Selama 10 tahun terakhir, J&T Express telah memperluas jaringan operasionalnya hingga ke pelosok negeri, menghadirkan layanan logistik yang cepat, merata, dan dapat diandalkan.

Tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, J&T juga konsisten melaksanakan berbagai program sosial, seperti pemberdayaan UMKM, program literasi dan pendidikan, serta kampanye kesadaran digital untuk memerangi upaya penipuan online.

Hingga 2025, kehadiran J&T Express di Indonesia memiliki 80 pusat sortir.

Lebih dari 4 ribu Drop Poin dan Mini Drop Point, lebih dari 20 ribu tim operasional di seluruh Indonesia, dan lebih dari 7 ribu kendaraan operasional yang mendukung pengiriman.

CEO J&T Express Robin Lo menyampaikan sepuluh tahun berlalu bukan berarti perjalanan perusahaannya selesai, justru menjadi pendorong untuk terus memberikan yang terbaik.

"Lewat tema 'Bersama, Membangun Bangsa', kami meyakini bahwa pertumbuhan bisnis harus memberi dampak positif bagi masyarakat, UMKM dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Robin Lo dalam keterangannya, Kamis (28/8).

TAGS   J&T Express  layanan logistik  logistik  pengiriman paket  pelaku usaha  UMKM  Asmara Abigail  Bisnis 
