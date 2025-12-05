10 Tahun Jadi Risa, Prilly Latuconsina Ungkap Alasan Tolak Film Horor Lain

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan karakter Risa dalam film horor 'Danur: The Last Chapter'.

Dia mengaku karakter Risa sudah menemaninya selama hampir 10 tahun terakhir.

Selama satu dekade terakhir, Prilly pun tak mengambil film horor lain. Dia lantas mengungkapkan alasannya.

"Sebenarnya alasannya sangat personal. Karena aku merasa karakter Risa dan aku tuh sangat dekat sekali. Jadi, aku merasa kayak mengkhianati karakter Risa kalau aku belum menyelesaikan perjalanan Danur, tetapi aku sudah main film horor lain," ujar Prilly Latuconsina saat perilisan teaser poster dan teaser trailer Danur: The Last Chapter di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Walaupun dirinya mendapat banyak tawaran film horor lain semenjak membintangi film Danur pertama, dia tetap berpendirian teguh.

Wanita 29 tahun itu merasa harus menyelesaikan perjalanan film Danur terlebih dahulu.

"Tentu pada saat itu pas aku pertama kali main film horor, ada banyak yang nawarin skrip apa segala macam. Tetapi, tetap aku merasa Risa dan aku harus menyelesaikan perjalanan Danur dulu begitu," ucap Prilly.

Mendengar jawaban Prilly, produser sekaligus CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi lantas mengapresiasi.