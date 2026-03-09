10 Tahun Perjalanan dengan Film Danur, Prilly Latuconsina: Semoga jadi Penutup yang Manis

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktris Prilly Latuconsina mengaku terharu setelah membintangi proyek terakhir dari film Danur, yakni Danur: Tha Last Chapter.

Pasalnya, kekasih Omara Estgehlal itu sudah 10 tahun tumbuh bersama Danur. Dalam film horor tersebut, dia berperan sebagai Risa.

"Buat aku hari ini rasanya mengharukan sekali, karena enggak terasa sudah 10 tahun perjalanannya. Dari aku 19 tahun syuting Danur ini," ujar Prilly Latuconsina dalam Gala Premiere Danur: The Last Chapter di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3).

Dia mengatakan film Danur: The Last Chapter menggambarkan fase kehidupan Risa yang sudah bertumbuh dewasa dan bagaimana interaksinya bersama teman-teman hantunya, Peter cees, sekaligus merangkum semuanya.

Bagi Prilly, Danur pun bukan sekadar film semata, tetapi juga perjalanan kariernya.

Itu mengingat perjalanan panjang Perempuan 29 tahun tersebut bersama Danur.

"Danur buat aku bukannya cuma sekadar film saja, tetapi awal dari perjalanan juga, awal dari perjalanan karier, awal perjalanan dari film horor juga," ucap Prilly Latuconsina.

"Jadi, rasanya kami sudah di penghujung perjalanan tuh pasti mengharukan banget, dan semoga ini menjadi penutup yang manis buat perjalanan Danur," sambungnya.