Entertainment - Musik

10 Tahun Vakum, Hilary Duff Akhirnya Kembali

Kamis, 13 November 2025 – 21:21 WIB
Hilary Duff. Foto: Dok. Atlantic Records/Lauren Dunn

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Setelah 10 tahun vakum dari dunia musik, penyanyi Hilary Duff akhirnya kembali lewat single terbaru yang berjudul Mature.

Dirilis melalui Atlantic Records, lagu tersebut menjadi penanda comeback Hilary Duff ke pop dengan warna yang lebih matang dan percaya diri.

"Mature adalah percakapan kecil antara diriku yang sekarang dengan diriku yang dulu. Kami berdua sedang mengenang masa lalu sambil saling mengirim cinta. Di mana ada momen tawa kecil, kedipan mata, dan rasa syukur karena kini aku bisa berdiri dengan lebih yakin di titik kehidupan yang kini aku jalani sekarang," ungkap Hilary Duff.

Aktris berusia 38 tahun itu menulis lagu Mature bersama suaminya, Matthew Koma.

Mature hadir sebagai karya pop yang menyelami perjalanan Hilary Duff secara reflektif. Lagu itu menggambarkan kisah cinta di masa mudanya, dengan lirik yang jujur dan sedikit bernada sarkastik, menghadirkan semangat nostalgia yang khas.

Dengan balutan produksi musik pop yang cerah dan karakter vokal yang lembut sekaligus tajam, Mature juga hadir bersama video klip yang digarap oleh sutradara Lauren Dunn.

Visualnya menangkap sisi emosional dan penuh humor dari lagu tersebut, menyoroti bagaimana Hilary Duff memandang masa lalunya dengan kedewasaan dan kehangatan baru.

Peluncuran Mature juga diikuti dengan pengumuman tentang serial dokumenter terbaru Hilary Duff, yang akan menyoroti perjalanan kembalinya ke dunia musik, mulai dari proses rekaman, latihan panggung, hingga kehidupannya sebagai ibu dan musisi.

