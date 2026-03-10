Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

100 Anak Yatim Banyuwangi Ikuti Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan

Selasa, 10 Maret 2026 – 06:34 WIB
100 Anak Yatim Banyuwangi Ikuti Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan - JPNN.COM
Sebanyak 100 anak yatim di Banyuwangi mengikuti program Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan. Foto: Baznas

jpnn.com, BANYUWANGI - Sebanyak 100 anak yatim di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengikuti program Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulya.

Program pembinaan tersebut berlangsung pada 28 Februari hingga 1 Maret 2026 di Aula Panti Asuhan Budi Mulya.

Program ini menghadirkan kegiatan pesantren Ramadan yang dirancang khusus bagi anak-anak dari kelompok rentan agar tetap mendapatkan pembinaan keagamaan, motivasi, serta penguatan karakter selama bulan suci.

Baca Juga:

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap anak-anak yatim agar mereka tidak hanya menerima bantuan materi, tetapi juga dukungan spiritual dan pendidikan.

Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan adalah jembatan kasih sayang dari para muzaki untuk anak-anak yang berada di garis marjinal.

"Kami ingin memastikan mereka tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga asupan rohani dan motivasi agar memiliki mentalitas pemenang dalam menghadapi masa depan,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis, Senin (9/3).

Baca Juga:

Dia menambahkan, melalui tema “Jalan Cahaya”, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar dan membentuk generasi muda yang berakhlak mulia.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti kajian keislaman, pembinaan akhlak, motivasi diri, serta pendampingan ibadah Ramadan yang dikemas secara interaktif dan edukatif.

Sebanyak 100 anak yatim di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengikuti program Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  anak yatim  Pesantren Marjinal Cahaya  Baznas 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp