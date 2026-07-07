100 CCTV Baru Segera Dipasang di Palembang, Jalan Macet & Kawasan Rawan Banjir Jadi Prioritas

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat sistem pemantauan kota dengan menyiapkan pemasangan 100 kamera pengawas (CCTV) baru pada 2026.

Kamera-kamera tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk membantu pengawasan keamanan, arus lalu lintas, hingga memantau kawasan yang kerap dilanda banjir.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang Kemas Haikal mengungkapkan bahwa program penambahan CCTV sudah masuk dalam tahap perencanaan.

Saat ini, pihaknya masih menyelesaikan kajian terkait mekanisme pengadaan sebelum prees pemasangan dilakukan.

"Perencanaannya sudah ada. Saat ini masih kami kaji terkait mekanisme penyediaannya. Mudah-mudahan pemasangan 100 titik CCTV dapat terealisasi sepenuhnya tahun ini," harap Haikal, Selasa (7/7).

Menurutnya, pemasangan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lokal yang memiliki tingkat aktivitas tinggi maupun kawasan yang membutuhkan pengawasan lebih intensif.

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Selain membantu aparat menjaga keamanan dan ketertiban, CCTV juga akan dimanfaatkan untuk memantau kepadatan kendaraan serta kondisi wilayah yang berpotensi terdampak banjir saat hujan deras.

Meski demikian, Haikal mengakui jumlah 100 titik tersebut masih belum mencukupi kebutuhan Kota Palembang. Agar sistem pemantauan dapat berjalan secara maksimal, setidaknya dibutuhkan sekitar 1.000 titik CCTV yang tersebar di seluruh wilayah kota.